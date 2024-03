Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oshtessen

Fulda (ots)

Drei Fahrzeuge bei Verkehrsunfall erheblich beschädigt

Am Freitag, 08.03.2024, kam es um 13:00 Uhr in der Wiener Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall, bei dem letztlich ein Sachschaden in Höhe von 21000 Euro entstand. Durch zwei gegenüber und leicht versetzt parkende Fahrzeuge am Fahrbahnrand (Klein-Lkw und Pkw) entstand eine Engstelle. Daher hielten zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugführerinnen ihre Pkw jeweils hinten den parkenden Fahrzeugen an und verständigten sich per Handzeichen, wer zuerst die Engstelle passieren solle. Während dieser Verständigung näherte sich ein Pkw VW aus Richtung König-Konrad-Straße. Die 31-jährige Fahrzeugführerin wollte zwischen den wartenden Pkw hindurchfahren. In diesem Moment fuhr die eine wartende Dame mit ihrem VW Polo an und es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Pkw. Anschließend wurde der Polo noch gegen die Seite des geparkten Pkw gedrückt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Weinrich

