Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oshtessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Samstag, den 09.03.2024 um 06:45 Uhr, parkte ein 23-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen grauen Audi Avant ordnungsgemäß in einer Parklücke auf dem Parkplatz des "Hammer"-Marktes in der "Max-Becker-Straße" in Bad Hersfeld. Als er gegen 14:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass dieses Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite in Form von Kratzern aufwies. Vermutlich stieß der oder die Unfallverursacherin mit ihrem/ seinen PKW beim ein-/ ausparken an den PKW des jungen Mannes und entfernte sich anschließen vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder ihre/ seine Personalien zu hinterlassen.

Am Fahrzeug des jungen Mannes entstand Sachschaden in Höhe von ca.- 1500 Euro. Hinweise auf die oder den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigungen an 2 Kraftfahrzeugen

Neuenstein/ Obergeis - In der Nacht von Freitag den 08.03.2024, auf Samstag den 09.03.2024, wurden in der Kreuzeichenstraße in Neuenstein Ortsteil Obergeis insgesamt zwei Fahrzeuge beschädigt.

Beide PKW, ein grauer 1er BMW sowie ein Audi A4 Avant, wurden durch die jeweiligen Eigentümer gegen 20:00 Uhr am Freitag-Abend noch unversehrt auf dem frei zugänglichen Hinterhof der oben genannten Anschrift abgestellt. Als man am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr wieder zu den Fahrzeugen kam, stellte die 47-jährige Eigentümerin des BMW fest, dass jemand einen großen Kratzer am hinteren Kotflügel verursacht hatte.

Der 45-jährige Eigentümer des Audi Avant stellte unterdessen ebenfalls fest, dass eine unbekannte Person nahezu sein gesamtes Fahrzeug zerkratzte und zudem noch alle 4 Reifen zerstach.

Insgesamt entstand ein Sachschaden an beiden PKW in Höhe von ca. 5800 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

