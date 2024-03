Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt - Kennzeichendiebstahl

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Den Fahrzeuginnenraum eines grauen Audi A6 beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (10.03.). Nach aktuellem Kenntnisstand stand der Pkw im Tatzeitraum in der Straße "Falkenblick" mit heruntergelassenen Fensterscheiben. Es entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Das hintere amtliche Kennzeichen HR-MF 797 eines weißen Seat Ibiza entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (10.03.) Vermutlich beim Entfernen der Kennzeichenhalterung entstand geringer Sachschaden an dem Auto. Zur Tatzeit stand der Pkw auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Industriestraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

