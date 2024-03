Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Büroräume - Versuchter Einbruch in Gaststätte - Farbschmierereien - Pedelec gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Autokennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Büroräume

Fulda. In der Nacht zu Freitag (08.03.) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Ellerstraße ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Innenräume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Tann. In der Straße "Marktplatz" versuchten Unbekannte zwischen dem 1. und 8. März in eine Gaststätte einzubrechen. Die Täter hebelten dazu ohne Erfolg an einem Fenster und verursachten dabei rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Fulda. Im Stadtteil Niesig beschmierten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (08.03.) und Samstagnachmittag (09.03.) die Dachumrandung einer Schule in der Niesiger Straße mit Farbe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda. In der Weimarer Straße stahlen Unbekannte am Samstagnachmittag (09.03.), zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr ein schwarz-rotes Pedelec des Herstellers Husqvarna im Wert von rund 1.250 Euro. Das Fahrrad stand auf dem Abstellplatz eines Einkaufszentrums. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Großenlüder. Im Ortsteil Bimbach brachen Unbekannte am Samstag (09.03.), zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Dazu hebelten die Täter eine Terrassentür auf und durchsuchten daraufhin die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Eiterfeld. In der Straße "Roter Weg" im Ortsteil Arzell stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (08.03.) und Samstagmittag (09.03.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-TT 810 eines schwarzen Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug stand am Straßenrand vor einem Wohnhaus.

Fulda. In einem Parkhaus am Esperantoplatz stahlen Unbekannte zwischen Freitagmorgen (09.03.) und Samstagnachmittag (10.03.) beide amtlichen Kennzeichen DI-CK 231 von einem Seat Ibiza. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell