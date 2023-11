Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoscheibe eingeschlagen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Friedrich-Ebert-Straße ein Auto beschädigt. Am frühen Morgen stellte der Halter des Fahrzeugs fest, dass an seinem Pkw - der in Höhe des Hauses Nummer 1 abgestellt war - die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen wurde. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.50 Uhr, etwas beobachtet oder gehört? Zeugen werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern aufzunehmen. |cri

