POL-PPWP: Diesel abgezapft und Werkzeuge gestohlen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Nach einem Unfall am Montagmittag in der Ziegelhütterstraße war ein Auto so stark beschädigt, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. In einer Rechtskurve begegnete der 42-jährige Fahrer des Ford einem entgegenkommenden Auto. Der 22-jährige Fahrer fuhr nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen zu weit links, so dass sein Fahrzeug den Ford streifte. Der Wagen des ...

mehr