Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfall

Bebra-Weiterode. Am Sonntag (10.03.), gegen 18.50 Uhr, kam ein 17-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades aus Bebra in der Eisenacher Straße aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Bordstein. In der Folge stürzte er auf den Bordstein. Der 17-Jährige und die 19-jährige Sozius aus Bebra kamen auf dem Bürgersteig zum Liegen. Beide wurden leichtverletzt in eine Klinik verbracht. Zudem entstand Gesamtschaden von circa 2.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg

VB

Mehrere Verkehrsunfälle verursacht

Alsfeld. Am Samstag (09.03) kam es, zwischen 18:40 und 18:45 Uhr, im Stadtbereich - auf der Grünberger Straße sowie Alicestraße/Am Lieden - zu drei Verkehrsunfällen mir circa 8.500 Euro Gesamtsachschaden.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Grünberger Straße, in Fahrtrichtung Stadtmitte, aus unklarer Ursache auf einen vorausfahrenden Pkw eines 24-jährigen Alsfelders auf. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Rechten und Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Bereits kurz darauf wurde die Polizeistation Alsfeld über einen weiteren Verkehrsunfall im Bereich der Alicestraße / Am Lieden informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 26-Jähriger an der Ampel an der Straße "Am Lieden" in Fahrtrichtung Alicestraße stand und plötzlich zurück auf ein Fahrzeug einer 75-jährigen Fahrerin rollte. Anschließend verpasste er nach momentanen Informationen die Grünphase der Ampel und fuhr bei rot nach links in den Kreuzungsbereich ein, wo er obendrein noch mit einem Pkw eines 27-Jährigen zusammenstieß. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 26-jährige Unfallverursacher auch in den zuvor gemeldeten Verkehrsunfall in der Grünberger Straße verwickelt gewesen war. Da sich für die Beamten der Verdacht auf Alkohol am Steuer ergab, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser positiv ausfiel, kam es in der Folge zu einer Blutentnahme.

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell