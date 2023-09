Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher legen Feuer in Bäckereicafe - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mb) Das Feuer in der Nacht zu Sonntag in einer Bäckerei an der Nordstraße ist von Einbrechern gelegt worden. Das hat die Polizei am Montagmorgen bei der Untersuchung des Brandorts festgestellt.

Mehrere Passanten bemerkten am Sonntag gegen 00.30 Uhr Flammen in der Bäckereifiliale. Sie alarmierten Feuerwehr und Polizei per Notruf. Ein Autofahrer hielt an und machte die Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses durch Klingeln auf den Brand aufmerksam.

Die Feuerwehrkräfte stellten beim Löschangriff fest, dass eine Nebentür offenstand. An der Tür wurden Hebelspuren festgestellt. Auch die Eingangstür stand einen Spalt breit offen. Der Brand wurde gelöscht. Das Feuer hinterließ erheblich Schäden. Die Polizei beschlagnahmte die Brandstelle für weitere Untersuchungen.

Bei der Tatbestandaufnahme am Montagmorgen stellten Brandermittler fest, dass das Feuer offensichtlich im Bereich hinter der Theke gelegt worden war. Die Kassen waren aufgebrochen worden. Aus einem ebenfalls aufgebrochenen Tresor wurde ein geringer Wechselgeld-Betrag gestohlen. Die Kripo geht davon aus, dass die Einbrecher auch für den Brand verantwortlich sind. Die Schadenshöhe wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Es laufen Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung und Einbruchdiebstahls.

Gegen Mitternacht, also kurz vor dem Brandausbruch, hatten Zeugen vor dem Schaufenster des Bäckereicafes eine unbekannte Frau gesehen. Es könnte sich dabei um eine Zeugin aber auch eine Tatverdächtige handeln. Die Frau soll etwa 50 Jahre alt und etwa 165 cm groß sei. Sie hatte eine dickliche Figur, graue, schulterlange Haare und trug schwarze Kleidung.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell