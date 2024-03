POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Dienstag (12.03.), zwischen 8:30 Uhr und 10 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Gartenstraße. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer/-in streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen am dortigen Parkstreifen abgestellten Audi Q3 einer 64-jährigen Fahrzeughalterin aus Hünfeld. Hierbei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Aktuellen Erkenntnissen zu Folge könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen Transporter gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld (06652/96580) zu melden.

Polizeistation Hünfeld

