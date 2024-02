Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gartenhütte beschädigt

Eine Gartenhütte auf einem Privatgrundstück in der Schützenstraße hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigt. Die Türe der Hütte wurde aus der Verankerung gerissen, zudem ist ein Stück der Holzverkleidung abgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der mutwilligen Beschädigung und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Bad Waldsee - Reute

Köperverletzung

Wegen Köperverletzung ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 31-Jährigen, der am Sonntagabend nach einer Fasnets-Veranstaltung an einer Theke mit einem 24-Jährigen aneinandergeraten ist. Der erheblich Alkoholisierte schlug seinem Kontrahenten nach einem kurzen verbalen Streit mit der Faust in das Gesicht und verletzte diesen dabei. Während der 24-Jährige sich später zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus begab, erteilten die zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten dem 31-Jährigen einen Platzverweis.

Wangen

Pkw macht sich selbständig

Weil er seinen Wagen nicht gegen Wegrollen gesichert hat, entstand am Ford eines 55-Jährigen am Samstagmittag in der Durrenbergstraße hoher Sachschaden. Der Mann stellte seinen Pkw ab, steig aus und musste kurz darauf ansehen, wie sich das Auto selbständig machte. Dieses rollte einen Hang hinunter und kam an einem Baum zum Stehen. Durch den Aufprall entstand rund 8.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Weitnau/Eglofs

Waghalsige Flucht vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Nachdem ein Audi-Fahrer am Sonntagnachmittag mit rasanter Geschwindigkeit und waghalsigen Manövern vor der Polizei geflüchtet ist, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der Fahrer sollte bereits von bayerischen Polizeibeamten auf der B 12 im Bereich der Landesgrenze einer Kontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, gab er jedoch Gas und raste in Richtung Isny. Dabei missachtete er die Geschwindigkeitsbegrenzung und brachte Innerorts in Großholzleute rund 130 km/h auf den Tacho. Hierbei soll es auch zu gefährlichen Überholmanövern gekommen sein. Polizisten stießen an der Halteranschrift auf den Wagen. Die Ermittlungen, die klären sollen, wer die Insassen des Wagens waren, führt die Polizeiinspektion Kempten. Verkehrsteilnehmer, die auf die rücksichtslose Fahrweise aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0831/9909-2140 zu melden.

Zur Meldung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/062072/index.html

