Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 15.15 Uhr in der Charlottenstraße hat die Polizei Friedrichshafen strafrechtliche Ermittlungen gegen den 33-jährigen Verursacher eingeleitet. Der Toyota-Lenker war in Richtung Ailinger Straße unterwegs, kam zu weit nach links und streifte dabei den BMW einer Entgegenkommenden. Bei der Unfallaufnahme ergab eine Atemalkoholmessung beim 33-Jährigen über 1,4 Promille, weshalb er sowohl seinen Führerschein, als auch eine Blutprobe in einer Klinik abgeben musste. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 3.000 Euro.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet

Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Parkrempler zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag auf dem Parkplatz Hinterer Hafen davongefahren. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und geht aufgrund hinterlassener Spuren davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein könnte. Zeugen, die beobachtet haben, wie der Unbekannte den VW Golf beim Ein- oder Ausparken touchiert hat, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auto mutwillig beschädigt

Ziel eines Vandalen war am Montagmorgen ein Ford, der in der Länderöschstraße geparkt stand. Der Unbekannte trat mehrfach auf den Wagen ein, brach den Außenspiegel ab und schlug die Heckscheibe sowie eine Rückleuchte ein. Durch die offensichtliche Zerstörungslust des Täters entstand am Ford rund 5.000 Euro Sachschaden. Personen, die insbesondere zwischen 0.15 Uhr und 2 Uhr in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Diebstahl aus Fahrzeug

Ein Dieb hat sich zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr, Zutritt zu einem in der Weinbergstraße geparkten Pkw verschafft und diesen durchwühlt. Der Unbekannte stahl den bisherigen Ermittlungen zufolge ein Schlüsselbund und suchte das Weite. Hinweise von Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

Salem

Motorradfahrer prallt in Gegenverkehr

Frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt ist ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Der 20-Jährige war Zeugenaussagen zufolge mit einem weiteren Zweiradfahrer zügig auf der Bahnhofstraße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Mimmenhausen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte in den BMW einer 25-jährigen Entgegenkommenden. Der 20-Jährige hatte dabei Glück im Unglück und kam mit eher leichten Verletzungen davon. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Sowohl die Supermoto-Maschine als auch der BMW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand Sachsachaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Weil der Motorradfahrer zuvor offenbar durch seine leichtsinnige und rasante Fahrweise aufgefallen war, ermittelt die Polizei nun strafrechtlich. Personen, denen die beiden Motorradfahrer aufgefallen sind und die Hinweise zu deren offenbar aggressiven Fahrverhalten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei zu wenden.

