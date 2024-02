Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Angriff mit Pfefferspray

Eine Gruppe Jugendlicher wurde am Samstagabend in der Pfarrstraße von einem 65-jährigen Mann angesprochen und ohne erkennbaren Grund beleidigt. Im weiteren Verlauf sprühte der Mann Pfefferspray in Richtung der Gruppe, wodurch zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren getroffen wurden. Einer der beiden Jugendlichen klagte in der Folge über Atemwegsbeschwerden durch das Pfefferspray. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell