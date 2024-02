Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde in der Marienburger Straße die Seitenscheibe an einem geparkten Pkw Mini Cooper beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Leutkirch im Allgäu

Zeugenaufruf nach Verkehrsdelikt auf der Autobahn A96

Am Samstagvormittag kurz vor 10 Uhr fuhr eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg zu einem Wildunfall auf der A96 in Höhe der Anschlussstelle Leutkirch-West in Fahrtrichtung Memmingen. Bei der Anfahrt der Polizeistreife mit Blaulicht und Martinshorn, fiel ein grauer Mercedes AMG auf, der dem Streifenwagen mit dichtem Abstand folgte und an der Einsatzstelle auf dem linken Fahrstreifen anhielt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 07563/90990 mit der Verkehrspolizei Kißlegg in Verbindung zu setzen.

