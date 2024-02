Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Zeuge hat die Polizei am Donnerstag kurz nach 15 Uhr über eine Verkehrsunfallflucht in der Hans-Böckler-Straße informiert. Bei der Überprüfung konnten die Beamten einen beschädigten roten VW feststellen, der am Straßenrand geparkt war. Vom Verursacher, der sich nach dem Spiegelstreifer offenbar nicht um den Schaden gekümmert hatte und davongefahren war, als auch vom Mitteiler, der den Unfall mutmaßlich beobachtet hatte, fehlten jede Spur. Der Zeuge und weiteren Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

E-Scooter kollidiert mit Pkw

Eher leichte Verletzungen hat sich ein 51-jähriger E-Scooter-Fahrer zugezogen, als er am Donnerstagabend in der Manzeller Straße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der Mann war stadteinwärts auf der falschen Straßenseite auf dem Gehweg unterwegs. Mutmaßlich aufgrund eines Defekts der Bremsen touchierte er die Front eines Mercedes, der an der Einmündung der Virchowsatraße zum Stehen gekommen war. In der Folge stürzte der 51-Jährige zu Boden und musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand rund 1.000 Euro Sachschaden.

Bermatingen

Autofahrerin touchiert Fußgängerin und flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag gegen 6.45 Uhr an der Einmündung der Straße Am Nahenberg zur Heiligenbergstraße ermittelt der Polizeiposten Markdorf. Eine Fiat-Lenkerin fuhr an die Vorfahrtsstraße heran und kam dort zum Stehen. In der Folge beschleunigte die Frau ihren Wagen und soll dabei eine 12-jährige Fußgängerin touchiert haben, die die Straße in diesem Moment überquerte. Obwohl sich die Jugendliche bei dem Unfall leicht verletzte und später ein Krankenhaus aufsuchen musste, fuhr die Fiat-Lenkerin davon. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Deggenhausertal

Pkw kommt in Bachbett zum Liegen

Glücklicherweise nur eher leichte Verletzungen hat ein 29 Jahre alter Mann davongetragen, als er am Donnerstagmorgen mit seinem Renault in einem Bachbett neben der Landesstraße 204 zum Liegen kam. Er war gegen 7.30 Uhr von Wittenhofen kommend in Fahrtrichtung Urnau unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr einen Grünstreifen, verlor die Kontrolle über seinen Wagen, der sich in der Böschung überschlug und auf dem Dach im Bach zum Stillstand kam. Der 29-Jährige konnte sich selbständig aus seinem Wagen befreien und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des total beschädigten Wagens, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden sein dürfte. Während der Maßnahmen an der Unfallörtlichkeit wurde die L 204 kurzzeitig voll gesperrt.

