Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Einsatzkräfte nehmen Ladendieb fest

Einen Ladendieb, der am Donnerstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Fidelisstraße offensichtlich Waren im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen hat, haben Einsatzkräfte der Polizei noch am selben Tag festgenommen. Eine Angestellte hatte sich bei der Polizei gemeldet und eine Personenbeschreibung des zuvor ertappten und flüchtigen Tatverdächtigen durchgegeben. Der 20-Jährige wurde von den Beamten, nach einer Fahndung mit mehreren Streifen, im Stadtgebiet mit einem Teil der Ware aufgegriffen und muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Sigmaringen

Zeugenaufruf nach gefährlichen Überholmanövern

Nach mehreren gefährlichen Überholmanövern auf der L 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies bittet das Polizeirevier Sigmaringen Zeugen oder andere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten möglicherweise gefährdet wurden, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Der Fahrer eines VW-Golf soll am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit und teils trotz nahenden Gegenverkehrs überholt haben. Ein Verkehrsteilnehmer gibt an, dass er abbremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Meßkirch

Linienbus erfasst Pferd

Ein Pferd wurde am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 311 zwischen Göggingen und Leitishofen von einem Linienbus erfasst. Mehrere der offensichtlich freilaufenden Tiere waren in Richtung des Busses galoppiert, wobei ein Pferd mit dem Fahrzeug kollidierte und dabei so stark verletzt wurde, dass dieses noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Fahrgäste, darunter größtenteils Schüler, blieben glücklicherweise ebenso wie die Fahrerin unverletzt. Sie konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen. Das Tier wurde von einem Landwirt abtransportiert. Ebenfalls im Einsatz befand sich die örtliche Feuerwehr.

Mengen

Zwei Promille am Steuer

Rund zwei Promille ergab der Alkoholvortest bei einem Autofahrer, der von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau am Freitag in den frühen Morgenstunden in der Bremer Straße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins waren die Folge. Den 27-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

