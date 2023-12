Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Zoll prüft Nagelstudio - Zwei Illegale

Bild-Infos

Download

Karlsruhe, Frankenthal (Pfalz), Ludwigshafen am Rhein (ots)

Der Zoll stellte zwei Illegale fest, einer wies sich mit falschem Ausweis aus

Zwei illegale Arbeitnehmer stellte der Zoll am 09.12.2023 bei einer Prüfung eines Nagelstudios in Frankenthal fest. Bei einem Arbeitnehmer ergaben sich Zweifel an der Identität, der Andere wies sich mit einem Aufenthaltstitel aus, der zwar echt war, jedoch nicht ihm gehörte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Inhaber des falschen Aufenthaltstitels bereits seit fast fünf Jahren für das Nagelstudio tätig war.

Gegen die beiden Arbeitnehmer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Darüber hinaus wurde gegen die Person, die sich falsch ausgewiesen hatte, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Ausweispapieren eingeleitet. Auch gegen den Arbeitgeber wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie wegen des Verdachts der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zusatzinformation:

Die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung durch die FKS der Zollverwaltung trägt durch umfangreiche Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen der FKS erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise Prüfungen als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite, aber auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

Original-Content von: Hauptzollamt Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell