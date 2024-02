Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizeibeamter nach Streit angegriffen

Auf einer Fasnetsveranstaltung kam es am Samstagabend kurz vor Mitternacht in Ettenkirch zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Mann und dem Sicherheitsdienst. Der 18-Jährige erhielt daraufhin vom Veranstalter einen Platzverweis. Dem kam er jedoch nicht nach und begann die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu beleidigen und verbal zu bedrohen. Auf Grund dessen wurde ihm von der zwischenzeitlich verständigten Polizeistreife ebenfalls ein Platzverweis erteilt, den er ebenfalls nicht befolgte. Als einer der Polizeibeamten den Tatverdächtigen durchsuchte, schlug dieser mit der Faust in Richtung des Polizeibeamten, der dem Schlag jedoch ausweichen und den Tatverdächtigen zu Boden bringen konnte. Hierbei beleidigte und bedrohte der Tatverdächtige auch die eingesetzten Polizeibeamten. Nachdem er sich auch im weiteren Verlauf nicht beruhigte, wurde der 18-Jährige einer Fachklinik überstellt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Delikte eingeleitet. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Ein 19-Jähriger wurde am Samstag gegen 20:30 Uhr auf der Fasnetsveranstaltung im Vereinsheim des TSV Fischbach von einem bislang unbekannten Mann auf der Tanzfläche in die Nase gebissen. Der Geschädigte wurde von einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung der Bissspuren in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden konnte, bittet die Polizei Friedrichshafen Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Zum Tatverdächtigen ist bislang lediglich bekannt, dass er etwa zwei Meter groß ist.

Deggenhausertal

Erfolglose Flucht nach Trunkenheitsfahrt

Am späten Samstagabend wollte eine Streife des Polizeireviers Überlingen in Urnau einen Pkw Audi kontrollieren. Als die Streife hierzu wendete, fuhr der Audi in eine Hofeinfahrt und schaltete das Licht aus. Bei der Überprüfung des Pkw hatte der Fahrer diesen bereits verlassen. Die Beamten konnten jedoch eine männliche Person in einem nahegelegenen Gebüsch feststellen, die zunächst über einen Gartenzaun flüchtete, jedoch nach kurzer Verfolgung zu Fuß eingeholt und festgehalten werden konnte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den 58-jährigen Fahrer des Pkw. Der Grund des Fluchtversuchs war offensichtlich seine Alkoholisierung - der Alkoholtest ergab einen Alkoholgehalt von 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen, der Führerschein beschlagnahmt und er wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Sipplingen

Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag 14:00 - 15:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz Höhe Westhafen ein geparkter Porsche 911 Targa mit einem spitzen Gegenstand an der Heckscheibe beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 07551/804-0 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

