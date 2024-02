Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Reifen auf Bundesstraße entzündet

Baindt / Landkreis Ravensburg (ots)

Eine Barriere brennender Autoreifen haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der B 30 in Höhe Egelsee errichtet. Die Unbekannten verteilten gegen 1 Uhr rund 30 Altreifen über die gesamte Fahrbahnbreite und setzten diese in Brand. Außerdem brachten sie mit Sprühfarbe einen Schriftzug "Unzufrieden!" auf dem Asphalt an. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den Sachverhalt, woraufhin Polizei und Feuerwehr alarmiert wurden. Die Wehrleute konnten den Brand rasch löschen. Durch die Hitzeeinwirkung entstand ein erheblicher Sachschaden an der Fahrbahndecke, der mindestens im hohen fünfstelligen Euro-Bereich liegen dürfte und mutmaßlich einer späteren aufwendigen Reparatur bedarf. Die Polizei weist darauf hin, dass ein derartiges Handeln, bei dem neben dem Verursachen von hohem Schaden auch eine massive Gefährdung von Verkehrsteilnehmenden billigend in Kauf genommen wurde, in keinster Weise mit friedlichem Protest vereinbar ist. Sie hat daher umfangreiche Ermittlungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verantwortlichen zu identifizieren und für diese völlig inakzeptable Aktion zur Rechenschaft zu ziehen. Derzeit stehen die strafrechtlichen Vorwürfe eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Sachbeschädigung im Raum. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

