POL-HI: Wohnungseinbruchdiebstahl in 31008 Elze OT Esbeck - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Seit Mittwochmittag, 03.04.2024, wird eine 60-jährige Frau aus Hildesheim vermisst. In diesem Zusammenhang laufen derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich des Stichkanals in der Gemeinde Algermissen. Am heutigen Vormittag meldeten Angehörige die Frau bei der Hildesheimer Polizei als vermisst. Im Zuge der daraufhin erfolgten Suchmaßnahmen wurde das Auto der 60-Jährigen auf ...

mehr