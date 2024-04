Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Östrum:

Aufgrund eines Hinweises eines Anwohners aus Bodenburg wird in der Straße Jahnstraße am 04.04.24, um ca. 20:00 Uhr ein roter VW Golf festgestellt, der im Frontbereich erhebliche Beschädigungen, sowie die Auslösung der Frontairbags aufweist. Der dazugehörige Halter kann ermittelt werden und weist zum Zeitpunkt des Antreffens leichte Verletzungen und Atemalkoholgeruch auf. Im Rahmen der Ermittlungen kann festgestellt werden, dass der eigentliche Unfallort sich bei einem Einkaufsmarkt in der Nähe befindet. Hier können an der Hausfassade übereinstimmende Spuren aufgefunden und gesichert werden. An der Fassade ist ein Schaden von ca. 10.000,.EUR entstanden. Der daraus resultierende Verkehrsunfall und das anschließende unerlaubte Entfernen vom Unfallort hat sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen 18:00-19:30 Uhr ergeben. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet nun Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und/oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010 zu melden.

