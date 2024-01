Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin durch falsche Gewinnversprechen betrogen - Velbert - 2401072

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Eine 75-jährige Seniorin ist durch falsche Gewinnversprechen am Telefon um einen mittlere dreistelligen Betrag betrogen worden. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor der Betrugsmasche zu warnen.

Das war geschehen:

Bereits am 7. Dezember 2023 erhielt eine 75-jährige Velberterin einen Anruf einer vermeintlichen Mitarbeiterin einer Lotterie. Die Frau gab vor, dass die Seniorin bei einem Gewinnspiel 38.500 Euro gewonnen habe. Vor der Auszahlung sei es jedoch notwendig, dass sie einen Wunschgutschein in Höhe von 500 Euro kaufen müsse. Anfang Januar rief die Unbekannte erneut an und fragte nach dem Gutscheincode, den ihr die 75-Jährige mitteilte.

Am 15. Januar erhielt die Seniorin einen weiteren Anruf in dem sie wieder dazu aufgefordert wurde, einen Gutschein zu erwerben. Der Seniorin kamen Zweifel und sie alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Betrugs durch falsche Gewinnversprechen ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor dieser Betrugsmasche zu warnen. Betrügerinnen und Betrüger täuschen per Post oder auch am Telefon hohe Gewinne vor, verlangen jedoch vor der Auszahlung Bereitstellungs- oder Bearbeitungsgebühren. Auch werden die Angerufenen oft dazu aufgefordert, Gutscheinkarten zu erwerben und die Codes zur Aktivierung zu übermitteln.

Die Polizei rät dringend dazu, derartigen Versprechen keinen Glauben zu schenken. Beenden Sie selbstständig das Telefonat und informieren Sie Familienangehörige oder Freundinnen und Freunde, bevor Sie Überweisungen oder andere Zahlungsarten leisten. Seien Sie kritisch und geben Sie am Telefon keine Vermögensverhältnisse bekannt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell