POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubtat in Parkanlage zwischen Windmöhlenstieg und Hermann-Löns-Weg

Bad Segeberg (ots) - Am Heiligabend (24.12.2023) ist es um 17:41 Uhr an der Anschlussstelle Elmshorn auf der BAB 23 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. In dessen Folge entfernte sich ein Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 22-jähriger ...

mehr