LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung

Neustadt an der Orla (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 14.30 Uhr, beabsichtigte der 61-jährige Fahrer eines PKW in Neustadt an der Orla von der Rathenaustraße nach links in Richtung Arnshaugk abzubiegen. In diesem Moment rannte der 15-jährige Junge über die Straße und es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Jugendliche zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen ...

