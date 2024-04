Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ladenbesitzer überrascht Einbrecher

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Zwei unbekannte Täter versuchten am 05.04.24, gegen 23:25 Uhr, in ein Geschäft in der Fußgängerzone Sarstedts einzubrechen. Der Besitzer, der im gleichen Haus in der Steinstraße wohnt, hörte zu dieser Zeit Geräusche. Als er hinausschaute, sah er zwei männliche Personen, die sich an der Zugangstür des Geschäftes zu schaffen machten. Als er sich bemerkbar machte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Beide Personen haben vermutlich ein südosteuropäisches Aussehen und waren komplett dunkel gekleidet. Eine Person soll dabei ca. 165-170 cm groß gewesen sein und hatte eine Bierflasche in der Hand. Die andere Person war ca. 175-180 cm groß.

Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Täter nicht mehr gestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 zu kontaktieren1.

