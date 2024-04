Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl PKW von Firmengelände

Hildesheim (ots)

Holle/ Grasdorf (web) - Im Zeitraum von Do. 04.04.2024 - 21:40 Uhr bis zum Fr. 05.04.2024 - 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam auf ein Firmengelände in Grasdorf ein. Der Tatort befindet sich dabei im Gewerbegebiet Grasdorf, Lindener Bergsfeld. Vom Firmengelände entwendeten die unbekannten Täter einen Pkw Mercedes Benz der Baureihe W124 in den Farben Schwarz und Blau. Den Wert des entwendeten Pkw schätzt der Eigentümer auf ca. 40.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

