Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer auf der B 240 bei Duingen

Hildesheim (ots)

Duingen (be) Am Samstag, 06.04.2024 gg. 16:30 Uhr kam es auf der B 240 zwischen Capellenhagen und Ith zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Dieser kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt im Kurvenbereich mit seinem Motorrad auf der Fahrbahn zu Fall und rutschte weiter nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen. Der 33jährige Motorradfahrer aus Garbsen verletzte sich dadurch schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen. Das Motorrad wurde durch den Unfall total beschädigt. Die Fahrbahn musste kurzfristig im Zuge der Unfall- und Bergungsmaßnahmen für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell