Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und PKW - zwei Personen verletzt

Hildesheim (ots)

Sibbesse (gen)- Am 07.04.2024, gegen 14:45 Uhr, kommt es auf der L 485 zwischen Sibbesse und der Abzweigung in Richtung Möllensen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Sarstedt und eine 65-jährige Hildesheimerin verletzt wurden. Der Kradfahrer geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand hinter dem Ortsausgang Sibbesse auf die Gegenfahrbahn, sodass die entgegenkommende Autofahrerin nach rechts ausweichen musste und mit einem Baum kollidierte. Der Motorradfahrer verunfallte anschließend ebenfalls. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt in Hildesheimer Krankenhäuser verbracht. Die L 485 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis etwa 17:00 Uhr voll gesperrt.

