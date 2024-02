Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Dienstagvormittag in Ettlingen offenbar bei Rot in eine Kreuzung ein. Eine 38-jährige Autofahrerin prallte daraufhin gegen eine Ampel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 38-Jährige gegen 10:35 Uhr von der Grashofstraße nach links in die Rudolf-Plank-Straße einbiegen. Als sie bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr, missachtete der Fahrer eines auf der Rudolf-Plank-Straße in nördliche Richtung fahrenden VW wohl das Rotlicht der Ampel und fuhr geradeaus über die Kreuzung. Offenbar beim Versuch einen Zusammenstoß mit dem Volkswagen zu verhindern, kollidierte die 38-jährige Autofahrerin mit einer Fußgängerampel und einem Verkehrszeichen. Der VW-Fahrer fuhr unterdessen auf der Rudolf-Plank-Straße davon.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Bei dem Fahrzeug des vermeintlichen Unfallverursachers soll es sich um einen schwarzen (Kompakt-) SUV der Marke VW handeln.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell