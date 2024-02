Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- 75-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Montagvormittag kam es auf der Durlacher Allee auf Höhe des Gottesauerplatzes zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 61-jährige Pkw-Fahrerin gegen 10:30 Uhr auf der Durlacher Allee stadtauswärts. An der Kreuzung zur Wolfartweierer Straße und Georg-Friedrich-Straße ordnete sich die Frau auf der Linksabbiegerspur ein, um zu wenden. Beim Wendevorgang übersah sie offenbar eine 75-jährige Radfahrerin, die die Durlacher Allee an einer Fußgängerampel kreuzte, um in die Georg-Friedrich-Straße zu gelangen. In der Folge erfasste die Autofahrerin die 75-Jährige, sodass diese zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Hinzugerufene Rettungskräfte brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Miriam Himmelsbach, Pressestelle

