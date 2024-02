Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann zieht Messer in Straßenbahn und bedroht Frau - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Freitag kam es gegen 17:50 Uhr an der Haltestelle Europaplatz in einer Straßenbahn der Linie S1 zu einem Streit zwischen einem 27-jähren Mann und einer bislang unbekannten Geschädigten. Im Verlauf des Streitgesprächs soll der Mann zunächst, mit seinem Handy in der Hand, angedeutet haben, auf die Frau zu schießen. Danach soll er diese noch mit einem Messer bedroht haben. Die alarmierte Polizei konnte den Mann an der U-Bahn-Haltestelle Marktplatz nach einem Hinweis des Straßenbahnführers festnehmen. Das von der Person mitgeführte Messer wurde sichergestellt. Da sich die geschädigte Frau noch vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernt hatte, bittet die Polizei diese Dame sowie weitere Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Markplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell