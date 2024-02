POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Südtangente bei Durlach sucht die Polizei Zeugen. Derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei Karlsruhe zufolge, kollidierten gegen 12.25 Uhr an einer Kreuzung im Bereich der Total Tankstelle an der Südtangente (B3) zwei Pkw miteinander. Offenbar fuhr der 53-jährige Fahrer eines Seat auf der ...

mehr