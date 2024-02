Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht - wer hatte grün -

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Südtangente bei Durlach sucht die Polizei Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei Karlsruhe zufolge, kollidierten gegen 12.25 Uhr an einer Kreuzung im Bereich der Total Tankstelle an der Südtangente (B3) zwei Pkw miteinander. Offenbar fuhr der 53-jährige Fahrer eines Seat auf der Bundesstraße 3 aus Richtung Landau kommend in Richtung Wolfahrtsweier. An der Kreuzung, die mit einer Lichtzeichenanlage geregelt ist, wollte der Seat-Fahrer wohl nach links in die Fiduciastraße abbiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes.

Der Fahrer des Seat erlitt bei den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes blieb wohl körperlich unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Zur Klärung der Unfallursache bittet die Verkehrspolizei Karlsruhe um Zeugenhinweisen, die Angaben zur Ampelschaltung zur fraglichen Unfallzeit machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 944840 zu melden.

Dennis Krull, Pressestelle

