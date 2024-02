Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugen gesucht nach Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr kam es in der Rheinstraße in Ettlingen zu einem Wohnungseinbruch.

Die bislang Unbekannten verschafften sich vermutlich über die Eingangstüre Zutritt zu der Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrparteienhauses und durchwühlten mehrere Räume auf der Suche nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Diebe mehrere hundert Euro Bargeld.

Einer Anwohnerin beobachtete, wie zwei männliche Personen das Wohnhaus betraten und sich ins Obergeschoss begaben. Sie seien rund 30 Jahre alt und etwa 165-170 cm groß gewesen. Beiden hätten dunkle halblange Haare gehabt. Die Haare eines Verdächtigen seien lockig gewesen, die des anderen glatt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243 3200 0 in Verbindung zu setzen.

