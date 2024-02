POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Angriff mit Eisenstange und Bedrohung mit Messer - 22-jähriger Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) - Am vergangenen Freitag kam es im Bereich Karlsruhe-Oststadt und Karlsruhe-Durlach zu zwei Wohnungseinbrüchen. Zwischen 8:10 Uhr und 16:45 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt in eine Drei-Zimmerwohnung in der Zamenhofstraße in der Karlsruher Oststadt. Die Täter hebelten offenbar die Wohnungstüre auf und durchwühlten mehrere Schränke. ...

