Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadtkreis Karlsruhe- Zeugen gesucht nach Wohnungseinbrüchen

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Freitag kam es im Bereich Karlsruhe-Oststadt und Karlsruhe-Durlach zu zwei Wohnungseinbrüchen.

Zwischen 8:10 Uhr und 16:45 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt in eine Drei-Zimmerwohnung in der Zamenhofstraße in der Karlsruher Oststadt. Die Täter hebelten offenbar die Wohnungstüre auf und durchwühlten mehrere Schränke. Nach bisherigen Ermittlungen entwendeten sie Schmuck im Wert von 2000 Euro.

Bislang unbekannte Täter gelangten in Karlsruhe-Durlach in der Blotterstraße in die Dachgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 16:20 Uhr hebelten die Diebe wohl die Wohnungstüre auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten sie Schmuck und Küchengeräte. Die genaue Höhe des Diebstahl- sowie Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer 0721 4907 0 in Verbindung zu setzen.

Miriam Himmelsbach, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell