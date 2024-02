Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bretten - Vermeintlicher Fahrfehler im Begegnungsverkehr hat zeitintensive Bergung zur Folge

Karlsruhe (ots)

Die Bergung eines Lastwagen-Gespanns führte am gestrigen Freitagmittag gegen 12.40 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 35 zwischen Bretten und Bruchsal. Dem Lkw war nach derzeitigen Erkenntnissen ein Pkw entgegengekommen, der kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn geriet und so den Lkw-Lenker zu einer Ausweichbewegung veranlasste, die halbseitig im Straßenbankett endete. Aufgrund der Beschaffenheit des Grünstreifens sowie der Zusammenstellung des Lkw-Gespanns geriet das Zugfahrzeug samt Anhänger in bedenkliche Neigung. Zur Bergung des Zuges war letztlich schweres Gerät eines Bergungsunternehmens erforderlich, was zu einer teilweisen Vollsperrung im Umfeld der Einsatzstelle führte. Eine vollständige Streckenfreigabe war erst gegen 18.00 Uhr möglich. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht das Polizeirevier Bretten unter Telefon 07252 5046-0 nun Verkehrsteilnehmer, die im beschriebenen Streckenbereich der B 35 Beobachtungen gemacht haben, die sachdienlich sein können.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

