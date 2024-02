Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter offenbar über den Balkon Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in der Albert-Braun-Straße in Karlsruhe-Oberreut. Nachdem die Täter in mehreren Räumen Schränke und Kommoden durchwühlt hatten, flüchteten sie unerkannt aus dem Anwesen. Der entstandene Sach-und Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht habe, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell