Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Parfümerie eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Langfinger Zutritt zu einer Parfümerie in der Fackelstraße. Eine Mitarbeiterin meldete der Polizei am Donnerstagmorgen um 9:25 Uhr, dass eine Tür des Ladengeschäfts offenstehen würde. Diese wäre am Vorabend gegen 19 Uhr verschlossen worden. Nach bisherigen Ermittlungen durchwühlten die Täter bei dem Einbruch die gesamten Geschäftsräume. Mitgenommen hatten sie aber nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631-369 2620 von der Kriminalpolizei in Kaiserslautern entgegengenommen. |kfa

