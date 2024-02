POL-KA: (KA) Bruchsal - Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Ein noch unbekannter Mann beging am Dienstagnachmittag innerhalb kurzer Zeit mehrere Straftaten in Graben-Neudorf und flüchtete anschließend mit einem geraubten Pkw in Richtung Karlsruhe. Die groß angelegte Fahndung unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers verlief bislang ohne Erfolg. Nach ...

mehr