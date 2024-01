Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (20) Brände am Neujahrstag scheinen geklärt

Westmittelfranken (ots)

Am Montag (01.01.2024) ereigneten sich in Westmittelfranken zwei schadensträchtige Brände in Gebsattel (Lkrs. Ansbach) und Markt Bibart (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch). Die Ansbacher Kriminalpolizei geht in beiden Fällen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Wie mit Meldung (1) berichtet, geriet gegen 01:45 Uhr eine Garage sowie eine angrenzende Scheune in Rödersdorf (Gemeinde Gebsattel) aus zunächst nicht geklärter Ursache in Brand und wurde hierdurch vollständig zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt an einem akkubetriebenem Arbeitsgerät Ursache für das Brandgeschehen war.

Am Montagnachmittag brach gegen 14:00 Uhr in einer Doppelgarage in Markt Bibart Feuer aus und griff auf einen angrenzenden Schuppen über. Beide Gebäudeteile wurden ebenfalls durch das Brandgeschehen zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf circa 100.000 Euro.

Auch hier konnte die Ansbacher Kriminalpolizei feststellen, dass offenbar ein technischer Defekt in einer Stromleitung ursächlich für das Brandgeschehen war.

Hinweise auf Brandstiftungen ergaben sich in beiden Fällen nicht.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell