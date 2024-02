Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus im Berliner-Ring

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagabend kam es zu einem Einbruchsversuch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Pirmasens, Berliner Ring. Die Täter versuchten die Haustür aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Tür hielt dem Angriff stand. Die unbekannten Täter entkamen unerkannt und ohne Beute. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell