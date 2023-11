POL-PDNR: Fahrer flüchtet vor Polizei und lässt PKW zurück

Bad Hönningen, Am Höms (ots) - Am 31.10.2023 wurde gegen 23:30 Uhr eine Glasscheibe an einer Haustür in Bad Hönningen durch Unbekannte mit einem Rankgitter für Pflanzen eingeworfen. Das Gitter stammt aus dem Vorgarten des Anwesens. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Eingangstür und die Hauswand des Nachbarhauses mit einem Ei beworfen wurden und ein Zierkranz von der Tür ...

mehr