Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Pirmasens (ots)

Am 03.02.2024 um ca. 16:45 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem schwarzen VW Golf die Zweibrücker Straße in Richtung Innenstadt. Höhe des dort befindlichen Baumarktes kam ihr ein PKW entgegen, welcher während der Fahrt eine Radkappe verlor. Die Radkappe flog gegen die Fahrzeugfront der Golf-Fahrerin und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Der Unfallverursache fuhr weiter in Richtung stadtauswärts, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

