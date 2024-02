Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Contwig (ots)

Am 02.02.2024 gegen 20:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, vermutlich einem blauen Renault, die Pirmasenser Straße in Fahrtrichtung der Landauer Straße. Aufgrund eines auf der Fahrbahn parkenden PKW, fuhr der Verkehrsteilnehmer auf die entgegengesetzte Fahrspur. Hierbei streifte der Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden braunen Opel Astra, sodass dieser beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

