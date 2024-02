POL-PDPS: Verkehrsunfall mit 0,93 Promille

Polizeidirektion Pirmasens

Verkehrsunfall mit 0,93 Promille

Lemberg

Am Samstagmorgen (03.02.2024) gegen 06:15 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Lemberg und der Glashütte zu einem Verkehrsunfall. Der 37-jährige Lemberger befuhr die L 485 in Richtung Glashütte, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, sich dort überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Unfallverursacher konnte sich selbstständig, jedoch leicht verletzt aus dem PKW befreien. Im Anschluss lief er fußläufig nach Hause um von dort die Polizei zu verständigen. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Der PKW musste aus der Böschung geborgen werden. Zudem wurde das Erdreich durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000EUR.

