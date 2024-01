Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: 48-jähriger Fahrradfahrer angefahren - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen (Korrektur Unfallörtlichkeit)

Bad Honnef (ots)

Korrektur zur Pressemeldung vom 04.11.2024, 14:36 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5685207:

Ein 48-Jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstag (04.01.2024) in Bad Honnef verletzt worden. Ein bislang unbekannter beteiligter Fahrzeugführer hatte den Unfallort verlassen, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern bzw. ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalles nachzukommen. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

Zur Unfallzeit gegen 06:40 Uhr befuhr der Fahrradfahrer nach seinen Angaben die Linzer Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Ein aus dem Kastanienweg kommender Kleinwagen (Farbe weiß oder grau) touchierte das Hinterrad seines Fahrrades, so dass der 48-Jährige zu Fall kam und sich verletzte. Der Fahrer des Pkw, der eine neonfarbene Regenjacke getragen haben soll, umfuhr den am Boden liegenden Radfahrer und entfernte sich vom Unfallort.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder unter vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell