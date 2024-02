Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelec-Fahrerin bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einer Kollision mit einem Pkw in Karlsruhe-Mühlburg wurde eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin am Dienstagnachmittag schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme zufolge fuhr die 72-Jährige gegen 16:50 Uhr auf dem Radfahrschutzstreifen auf der Hardtstraße von der Moltkestraße kommend in Richtung Lindenplatz. Eine vor ihr fahrende Pkw-Fahrerin, die zunächst an einer roten Bedarfsampel wartete, fuhr nach dem Erlöschen des Signals an und bog nach rechts in die Neugrabenstraße ein. Dabei übersah sie offenbar die parallel zu ihr fahrende Pedelec-Fahrerin und erfasste diese. Die 72-jährige Radfahrerin stürzte daraufhin zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nachdem die Verletzte zunächst vor Ort erstversorgt wurde, brachten Rettungskräfte sie mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Am Pkw sowie an dem Pedelec entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Larissa Bollinger, Pressestelle

