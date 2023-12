Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Tausend Euro bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 09:00 Uhr, und Dienstag, 17:30 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in dein Ladengeschäft in der Alten Frankfurter Straße im Stadtteil Waldhof. Auf bisher unbekannter Weise gelangten die Unbekannten in das Innere des Geschäfts und öffneten dort gewaltsam einen Tresor. Hieraus entwendeten die Täter oder Täterinnen Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich sowie diverse Zahlungskarten. Anschließend ergriffen die Unbekannten die Flucht. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell