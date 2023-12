Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pfiffige Seniorin entlarvt Betrügerin; Haftvorführung

Mannheim (ots)

Durch das Vortäuschen falscher Tatsachen versuchte eine Betrügerbande am Montag gegen 13:05 Uhr eine 73-Jährige um ihr Erspartes zu bringen. Ein unbekannter Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab, suggerierte der Seniorin, dass man im Rahmen eines Polizeieinsatzes ihren Namen auf einer Liste ausfindig machen konnte und die Gefahr eines Raubüberfalls zu ihrem Nachteil bestünde. Im weiteren Gesprächsverlauf wiesen die Betrüger die Seniorin an, Bargeld in Höhe von 13.000 Euro abzuheben. Die Seniorin wurde misstrauisch, folgte jedoch den weiteren Forderungen der Betrüger. Die 73-Jährige suchte daraufhin ihre Bank auf und befand sich über diese Dauer weiterhin im Telefongespräch mit den Betrügern. In ihrer Bank angekommen, reagierte die Seniorin jedoch ganz schön clever. Noch während des Telefonats zeigte die Dame der Bankangestellten eine Notiz vor, mit dem Hinweis, den Polizeinotruf zu wählen. Im weiteren Verlauf gaben die Betrüger an, dass es sich bei dem abgehobenen Geld um Falschgeld handeln würde, weshalb eine weibliche Person unter Nennung eines vereinbarten Passwortes das Geld sowie ihren Schmuck an ihrer Wohnanschrift im Lindenhof in Empfang nehmen würde. Als eine 25-Jährige gegen 16 Uhr die Wertgegenstände entgegennehmen wollte, wurde sie durch die "richtige" Polizei vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Haftrichter/-in am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Anschließend wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den weiteren beteiligten Personen, dauern an.

