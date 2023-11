Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231120.3 Kaltenkirchen: Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt und sucht Zeugen

Kaltenkirchen (ots)

Am Samstag (25.11.23) um 2:41 Uhr fanden Polizeibeamte eine leblose männliche Person nahe eines Parkplatzes an der Holstentherme (Norderstraße) auf. Da es Hinweise zu einem Tatgeschehen im Bereich Uetersen gab, hat die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang wurde ein minderjähriger Tatverdächtiger zeitnah festgenommen.

Am Sonntag hat das Amtsgericht Itzehoe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe gegen den Minderjährigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlages erlassen.

Weitere Auskünfte können zurzeit mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen sowie die Persönlichkeitsrechte des jugendlichen Beschuldigten nicht gegeben werden.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Zeit von Dienstag (21.11.23) bis Samstag (25.11.23) im Bereich Uetersen oder am Parkplatz an der Holstentherme in Kaltenkirchen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter 04821-6020 zu melden.

